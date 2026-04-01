Antoine Le Menestrel à The Roof Vercors The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Antoine Le Menestrel à The Roof Vercors The Roof Vercors Bourg-de-Péage samedi 25 avril 2026.
Bourg-de-Péage
Antoine Le Menestrel à The Roof Vercors
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – – 40 EUR
Danse-Escalade
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
, nous avons le plaisir d’accueillir à partir de 15h30, pour une après-midi et une soirée complète ! Prépare-toi à voir l’escalade autrement…
.
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
from 3.30pm, we’ll be delighted to welcome you for a full afternoon and evening! Get ready to see climbing in a different light?
L’événement Antoine Le Menestrel à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)
- Kids Party Parc Mossant Bourg-de-Péage 18 avril 2026
- Soirée show Electro Latino le Mamão Bourg-de-Péage 18 avril 2026
- Vide greniers de l’Amicale des Maristes Les Maristes Bourg-de-Péage 19 avril 2026
- Festival Stomps à Gogo 2026 Salle Cocteau Bourg-de-Péage 25 avril 2026
- Réinventons la montagne Conférence & Débat The Roof Vercors Bourg-de-Péage 28 avril 2026