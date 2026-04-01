Antoine Le Menestrel à The Roof Vercors The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Antoine Le Menestrel à The Roof Vercors

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – – 40 EUR

Danse-Escalade

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

, nous avons le plaisir d’accueillir à partir de 15h30, pour une après-midi et une soirée complète ! Prépare-toi à voir l’escalade autrement…

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The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

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English :

from 3.30pm, we’ll be delighted to welcome you for a full afternoon and evening! Get ready to see climbing in a different light?

L’événement Antoine Le Menestrel à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme