Soirée show Electro Latino le Mamão Bourg-de-Péage
Soirée show Electro Latino le Mamão Bourg-de-Péage samedi 18 avril 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée show Electro Latino
le Mamão allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le Mamão passe en mode électro latino envoûtant avec .
Une artiste solaire, magnétique, qui fera vibrer les @plageselectro cet été… et qui s’invite chez nous le temps d’une nuit !
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le Mamão allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
Mamão goes into spellbinding Latino electro mode with .
A sunny, magnetic artist who’ll be rocking the @plageselectro this summer? and who’s inviting herself to our place for a night!
L’événement Soirée show Electro Latino Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme
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