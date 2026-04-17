Soirée show Electro Latino le Mamão Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Soirée show Electro Latino

le Mamão allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Mamão passe en mode électro latino envoûtant avec .

Une artiste solaire, magnétique, qui fera vibrer les @plageselectro cet été… et qui s’invite chez nous le temps d’une nuit !

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le Mamão allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

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English :

Mamão goes into spellbinding Latino electro mode with .

A sunny, magnetic artist who’ll be rocking the @plageselectro this summer? and who’s inviting herself to our place for a night!

L’événement Soirée show Electro Latino Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme