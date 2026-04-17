Soirée funk avec Selactes Mamão Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Soirée funk avec Selactes

Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

% @selactes!

Basslines irrésistibles, classics et vibes feel good.

Une soirée dansante, solaire et fédératrice, comme on les aime au Mamão!

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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

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English :

% @selactes!

Irresistible basslines, classics and feel-good vibes.

An evening of dancing, sunshine and unity, just the way we like it at Mamão!

L’événement Soirée funk avec Selactes Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme