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Soirée funk avec Selactes Mamão Bourg-de-Péage

Soirée funk avec Selactes Mamão Bourg-de-Péage vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Mamão

Adresse : 275 allée des Deux Soeurs

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Soirée funk avec Selactes

Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

% @selactes!
Basslines irrésistibles, classics et vibes feel good.
Une soirée dansante, solaire et fédératrice, comme on les aime au Mamão!
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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85  contact@mamao.fr

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English :

% @selactes!
Irresistible basslines, classics and feel-good vibes.
An evening of dancing, sunshine and unity, just the way we like it at Mamão!

L’événement Soirée funk avec Selactes Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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