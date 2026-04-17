Soirée funk avec Selactes Mamão Bourg-de-Péage
Soirée funk avec Selactes Mamão Bourg-de-Péage vendredi 17 avril 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée funk avec Selactes
Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
% @selactes!
Basslines irrésistibles, classics et vibes feel good.
Une soirée dansante, solaire et fédératrice, comme on les aime au Mamão!
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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
% @selactes!
Irresistible basslines, classics and feel-good vibes.
An evening of dancing, sunshine and unity, just the way we like it at Mamão!
L’événement Soirée funk avec Selactes Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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