Réinventons la montagne Conférence & Débat The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Réinventons la montagne Conférence & Débat The Roof Vercors Bourg-de-Péage mardi 28 avril 2026.
Bourg-de-Péage
Réinventons la montagne Conférence & Débat
The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs 26300 Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28 21:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Soirée débat exclusive avec Fiona Mille pour imaginer la transition écologique en altitude.
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The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs 26300 Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
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English :
Exclusive evening debate with Fiona Mille to imagine the ecological transition at altitude.
L’événement Réinventons la montagne Conférence & Débat Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme
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