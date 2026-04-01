Réinventons la montagne Conférence & Débat The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Réinventons la montagne Conférence & Débat

The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs 26300 Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28 21:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Soirée débat exclusive avec Fiona Mille pour imaginer la transition écologique en altitude.

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The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs 26300 Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

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English :

Exclusive evening debate with Fiona Mille to imagine the ecological transition at altitude.

L’événement Réinventons la montagne Conférence & Débat Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme