Antoine Magyar Auto Romance Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Antoine Magyar Auto Romance

Samedi 23 janvier 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 19:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Antoine Magyar au théâtre l’Art Dû Marseille

Vivre avec soi-même, c’est toute une histoire.



Et c’est celle que raconte Antoine Magyar (Antoine Officieux sur les réseaux sociaux) dans son tout premier seul en scène où se mêle un cerveau envahissant, des psys trop honnêtes et une notice Ikéa afin de monter son couple sur-mesure.



Sensibles, ne surtout pas s’abstenir.



Mise en scène Julie Crantelle .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Antoine Magyar at Théâtre l’Art Dû Marseille

L’événement Antoine Magyar Auto Romance Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille