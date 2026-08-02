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Antoine Pierre Quartet, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

jeudi 22 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Antoine Pierre Quartet, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 22€ à 27€<br>Tarif sur place : 25€ à 30€</p>

Le batteur et compositeur belge, Antoine Pierre réunit 3 musicien.ne.s de la scène parisienne pour une soirée exclusive. On fait un tour dans le répertoire d’Antoine ainsi que dans quelques standards partagés par le groupe.

Line-up : Olga Amelchenko : saxophone ; Tony Tixier : piano ; Florent Nisse : contrebasse ; Antoine Pierre : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz moderne — Antoine Pierre, batteur et compositeur belge, s’entoure de talents parisiens pour une soirée où standards et compositions originales s’entremêlent avec brio.
Le mercredi 21 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 21 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 22€ à 27€
Tarif sur place : 25€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-22T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-22T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T19:30:00+02:00_2026-10-21T20:30:00+02:00;2026-10-21T21:30:00+02:00_2026-10-21T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/antoine-pierre-quartet contact@38riv.com


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