Antoine Pierre Quartet, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Le batteur et compositeur belge, Antoine Pierre réunit 3 musicien.ne.s de la scène parisienne pour une soirée exclusive. On fait un tour dans le répertoire d’Antoine ainsi que dans quelques standards partagés par le groupe.

Line-up : Olga Amelchenko : saxophone ; Tony Tixier : piano ; Florent Nisse : contrebasse ; Antoine Pierre : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz moderne — Antoine Pierre, batteur et compositeur belge, s’entoure de talents parisiens pour une soirée où standards et compositions originales s’entremêlent avec brio.

Le mercredi 21 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 21 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22€ à 27€

Tarif sur place : 25€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-22T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-22T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T19:30:00+02:00_2026-10-21T20:30:00+02:00;2026-10-21T21:30:00+02:00_2026-10-21T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/antoine-pierre-quartet contact@38riv.com



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