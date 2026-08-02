Antoine Pierre Quartet, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris
jeudi 22 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Le batteur et compositeur belge, Antoine Pierre réunit 3 musicien.ne.s de la scène parisienne pour une soirée exclusive. On fait un tour dans le répertoire d’Antoine ainsi que dans quelques standards partagés par le groupe.
Line-up : Olga Amelchenko : saxophone ; Tony Tixier : piano ; Florent Nisse : contrebasse ; Antoine Pierre : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz moderne — Antoine Pierre, batteur et compositeur belge, s’entoure de talents parisiens pour une soirée où standards et compositions originales s’entremêlent avec brio.
Le mercredi 21 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 21 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22€ à 27€
Tarif sur place : 25€ à 30€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-22T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-22T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T19:30:00+02:00_2026-10-21T20:30:00+02:00;2026-10-21T21:30:00+02:00_2026-10-21T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/antoine-pierre-quartet contact@38riv.com
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