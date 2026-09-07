Antoine Volodine dit Infernus Johannes présente « Chagrins », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Antoine Volodine dit Infernus Johannes présente « Chagrins » Mercredi 23 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:00+02:00

Chagrins est l’une des composantes de cette ultime performance littéraire, composée de dix romans et un livre de photos, publiés par onze éditeurs réunis pour ce final.

Comme souvent dans les fictions post-exotiques, l’humour tempère l’horreur. La mélancolie est ici à l’honneur. Mais au premier plan sinue la vieille interrogation : qu’est ce qui peut bien nous attendre après la vie ? Infernus Ioannes est l’un des multiples hétéronymes du mouvement post-exotique, dont Antoine Volodine est le porte-parole.

Venez découvrir « Chagrins » publié aux Éditions de Minuit.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-antoine-volodine-dit-infernus-johannes-presente-chagrins-1998635127468 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireAntoineVolodine »}]

Chagrins est l’une des composantes de cette ultime performance littéraire, composée de dix romans et un livre de photos, publiés par onze éditeurs réunis pour ce final. Comme souvent dans … Rencontre-Dédicace