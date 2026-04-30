Antti Paalanen + Rémi Geffroy Rodez

Informations pratiques

Rodez

Antti Paalanen + Rémi Geffroy

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Co-organisé avec l’association Trad en 4D

Antti Paalanen

Associer la musique traditionnelle finlandaise à l’Electronic Dance Music, le tout à l’accordéon….voici la gageure d’Antti Paalanen.

L‘artiste superpose ainsi l’ambiance bon enfant de l’accordéon aux beats entêtants des musiques électroniques.

Après tout, l’accordéon a toujours fait danser. Avec Antti Paalanen, c’est juste un peu plus costaud. Il a ainsi créé un son totalement personnel et sauvage sur son accordéon qu’il a baptisé Breathbox (la machine à respirer), personne à part entière dans ses concerts.

Amoureux de metal depuis l’adolescence, Antti Paalanene ajoute à ce mélange technoides un chant guttural qui s’inspire des traditions sibériennes. Cette fusion de l’ancien et du moderne donne l’impression de participer à une fête viking sous acide… La techno à bretelles est née !

Rémi Geffroy

Accordéoniste et compositeur, Rémi Geffroy est un musicien curieux aux multiples facettes. Riche de diverses influences, Il crée son style propre faisant se rencontrer musiques traditionnelles, classique et jazz.

Né en 1987 à Toulouse, il grandit dans un environnement profondément marqué par les musiques traditionnelles. Il découvre très jeune l’accordéon diatonique au conservatoire de Cahors avant de se tourner également vers la basse et de jouer dans diverses formations de jazz, variété et pop-rock.

Après une licence de musicologie, il se consacre à la composition et publie plusieurs albums Entre-deux (2012), Parenthèse (2014) et Du jour au lendemain (2016). Membre du groupe The Booze Brothers, il participe également à plusieurs projets collectifs. En 2021 paraît Odysseus, suivi en 2025 de Carrefour des Anges, album qui confirme un univers musical singulier, à la croisée des traditions, du classique et du jazz. .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

Co-organized with the Trad en 4D association

L’événement Antti Paalanen + Rémi Geffroy Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)