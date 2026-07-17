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Terrasses en fête Le Bistroquet Rodez

samedi 1 août 2026 · Rodez

Terrasses en fête Le Bistroquet Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
17 Rue du Bal
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Terrasses en fête Le Bistroquet

17 Rue du Bal Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe Caroline Jho .   .

17 Rue du Bal Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 74 75 

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English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Le Bistroquet Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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