Terrasse en fête Café de la paix Rodez
mercredi 29 juillet 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Terrasse en fête Café de la paix
3 place jean jaurès Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe Woodschack. .
3 place jean jaurès Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 56 22
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English :
Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.
L’événement Terrasse en fête Café de la paix Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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