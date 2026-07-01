Informations pratiques

Rodez

Terrasses en fête Brasserie Gustave

5 Avenue de l’hôpital, 12000 Rodez Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-07-24 2026-09-04

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.

Moment joyeux, musical et convivial au programme.

Avec le groupe Smile , le 24 Juillet.

Avec le groupe Velvet , le 4 Septembre. .

5 Avenue de l’hôpital, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 25 98

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English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Brasserie Gustave Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)