UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Terrasses en fête Bec Verseur Rodez

vendredi 31 juillet 2026 · Rodez

Terrasses en fête Bec Verseur Rodez

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
2 rue de bonald
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Terrasses en fête Bec Verseur

2 rue de bonald Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31 2026-09-12

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe Axel , le 31 Juillet.
Avec le groupe The Monster , le 12 Septembre.   .

2 rue de bonald Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 31 47 24 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Bec Verseur Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)