Informations pratiques

Rodez

Terrasses en fête Bec Verseur

2 rue de bonald Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-09-12

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.

Moment joyeux, musical et convivial au programme.

Avec le groupe Axel , le 31 Juillet.

Avec le groupe The Monster , le 12 Septembre. .

2 rue de bonald Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 31 47 24 72

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English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Bec Verseur Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)