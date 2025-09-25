Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apach’Day Métabief

Apach’Day Métabief samedi 27 juin 2026.

Apach’Day

Pied des pistes de VTT Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Apach’ en fête lors du Apach’Day ! Venez découvrir nos activités estivales.
Entrée libre, activités 100% gratuites

Restauration et buvette en partenariat avec O’ Sport !
Sur réservation.   .

Pied des pistes de VTT Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 39 56 19 93 

