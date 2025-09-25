Apach’Day Métabief
Apach’Day Métabief samedi 27 juin 2026.
Apach’Day
Pied des pistes de VTT Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Apach’ en fête lors du Apach’Day ! Venez découvrir nos activités estivales.
Entrée libre, activités 100% gratuites
Restauration et buvette en partenariat avec O’ Sport !
Sur réservation. .
Pied des pistes de VTT Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 39 56 19 93
English : Apach’Day
German : Apach’Day
Italiano :
Espanol :
L’événement Apach’Day Métabief a été mis à jour le 2025-09-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS