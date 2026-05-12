Métabief

Ladies bike day

Station de Métabief Métabief Doubs

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Encadrement de groupe 100% féminin (à partir de 12 ans, environ 8 filles par groupe) par l’école VTT MCF de Métabief inscription obligatoire, place limitées.

Déroulement de la journée

8h30 Accueil, retrait des forfaits, T-shirt et petit-déjeuner offert pour les participantes

8h45 Répartition des niveaux et photos de groupe

9h à 12h Encadrement avec un moniteur

12h à 13h Repas (option formule à 15€)

13h à 16h Encadrement avec moniteur

16h30 Goûter .

Station de Métabief Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00

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English : Ladies bike day

L’événement Ladies bike day Métabief a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS