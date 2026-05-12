Ladies bike day Métabief
Ladies bike day Métabief samedi 4 juillet 2026.
Métabief
Ladies bike day
Station de Métabief Métabief Doubs
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Encadrement de groupe 100% féminin (à partir de 12 ans, environ 8 filles par groupe) par l’école VTT MCF de Métabief inscription obligatoire, place limitées.
Déroulement de la journée
8h30 Accueil, retrait des forfaits, T-shirt et petit-déjeuner offert pour les participantes
8h45 Répartition des niveaux et photos de groupe
9h à 12h Encadrement avec un moniteur
12h à 13h Repas (option formule à 15€)
13h à 16h Encadrement avec moniteur
16h30 Goûter .
Station de Métabief Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00
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English : Ladies bike day
L’événement Ladies bike day Métabief a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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