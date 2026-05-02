Concours de pêche Métabief
Concours de pêche Métabief dimanche 5 juillet 2026.
Métabief
Concours de pêche
Lac du Morond Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez participer au concours de pêche organisé au lac du Morond par l’AAPPMA La Truite du Haut-Doubs.
Plus d’infos prochainement. .
Lac du Morond Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@peche-haut-doubs.fr
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Métabief a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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