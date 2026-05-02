Métabief

Concours de pêche

Lac du Morond Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez participer au concours de pêche organisé au lac du Morond par l’AAPPMA La Truite du Haut-Doubs.

Plus d’infos prochainement. .

Lac du Morond Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@peche-haut-doubs.fr

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Métabief a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS