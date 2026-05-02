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Concours de pêche Métabief

Concours de pêche Métabief dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Lac du Morond

Ville : 25370 Métabief

Département : Doubs

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Métabief

Concours de pêche

Lac du Morond Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez participer au concours de pêche organisé au lac du Morond par l’AAPPMA La Truite du Haut-Doubs.
Plus d’infos prochainement.   .

Lac du Morond Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@peche-haut-doubs.fr

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Métabief a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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