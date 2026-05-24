Métabief

Fête de la musique

Au pied des pistes Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La fête de la musique au sein de notre village aura lieu à partir de 17h au pieds de Pistes.

On vous attends nombreux pour partager avec vous un bon moment au rythme de la musique pop, latino, techno etc..

Entrée libre, sous chapiteau géant!

Buvette et petite restauration sur place .

Au pied des pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Fête de la musique Métabief a été mis à jour le 2026-05-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS