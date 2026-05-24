Fête de la musique Métabief
Fête de la musique Métabief samedi 27 juin 2026.
Métabief
Fête de la musique
Au pied des pistes Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La fête de la musique au sein de notre village aura lieu à partir de 17h au pieds de Pistes.
On vous attends nombreux pour partager avec vous un bon moment au rythme de la musique pop, latino, techno etc..
Entrée libre, sous chapiteau géant!
Buvette et petite restauration sur place .
Au pied des pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Fête de la musique Métabief a été mis à jour le 2026-05-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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