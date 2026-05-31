Itinéraires CAUE – Sur les traces de l’incendie de Jougne en 1870, Jougne, Métabief

Itinéraires CAUE – Sur les traces de l’incendie de Jougne en 1870 Samedi 27 juin, 14h00 Jougne Doubs

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Cet itinéraire, proposé à partir des ressources du site « Itinéraires CAUE » vous invite à découvrir l’histoire et les paysages de Jougne sous un angle à la fois sensible et éclairé. La visite sera animée par un architecte et un urbaniste du CAUE, qui apporteront leur regard croisé pour mieux comprendre l’évolution du village et de son territoire.

Le 11 juillet 1870, peu avant midi, un incendie se déclare dans le hameau de La Ferrière. Attisé par un vent violent dans l’après-midi, le feu se propage rapidement jusqu’au village de Jougne, qui est en grande partie réduit en cendres. Cet événement marquant a profondément transformé le visage du bourg.

À travers une promenade dans le vieux village, son faubourg et ses hameaux, cet itinéraire vous propose de retracer les conséquences de cet incendie et de mieux comprendre comment il a contribué à façonner le Jougne que nous connaissons aujourd’hui.

Les itinéraires proposés par le CAUE sont avant tout une invitation à la découverte de votre paysage. N’hésitez pas à vous approprier le parcours : inversez-le, prolongez-le ou laissez-vous guider par vos propres curiosités et envies de détour.

Jougne 25370 Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/NZAQXbEscwcPwtud8 »}] [{« link »: « https://www.itineraires-caue.fr/ »}]

En 1870, un incendie né à La Ferrière ravage en grande partie Jougne. Cet itinéraire propose d’en découvrir les conséquences à travers une balade dans le vieux village, ses faubourgs et hameaux itinéraire jougne architecture patrimoine

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