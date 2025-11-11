Trail du Mont d’Or

Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Au programme

Samedi

13h 17h30 retrait des dossards et inscriptions trails sur place

18h: Départ de l’Infernale du Mt Ramey (2x4km)

Dimanche

5h retrait des dossards

6h: Départ du Trail du Mont d’Or 52km

9h: Départ du Tour du Mont d’Or 25km

9h à 9h15 départ libre de la randonnée 10 km

10h Départ du Trail des Crêtes 15km

A partir de 11h30 repas sous chapiteau Podiums .

Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 03 31 97 inscription.trailmontdor@gmail.com

English : Trail du Mont d’Or

German : Trail du Mont d’Or

Italiano :

Espanol :

L’événement Trail du Mont d’Or Métabief a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS