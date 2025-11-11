Trail du Mont d’Or Métabief
Trail du Mont d’Or Métabief samedi 20 juin 2026.
Trail du Mont d’Or
Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Au programme
Samedi
13h 17h30 retrait des dossards et inscriptions trails sur place
18h: Départ de l’Infernale du Mt Ramey (2x4km)
Dimanche
5h retrait des dossards
6h: Départ du Trail du Mont d’Or 52km
9h: Départ du Tour du Mont d’Or 25km
9h à 9h15 départ libre de la randonnée 10 km
10h Départ du Trail des Crêtes 15km
A partir de 11h30 repas sous chapiteau Podiums .
Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 03 31 97 inscription.trailmontdor@gmail.com
English : Trail du Mont d’Or
German : Trail du Mont d’Or
Italiano :
Espanol :
L’événement Trail du Mont d’Or Métabief a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS