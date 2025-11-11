Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trail du Mont d’Or Métabief

Trail du Mont d’Or Métabief samedi 20 juin 2026.

Trail du Mont d’Or

Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Au programme
Samedi
13h 17h30 retrait des dossards et inscriptions trails sur place
18h: Départ de l’Infernale du Mt Ramey (2x4km)

Dimanche
5h retrait des dossards
6h: Départ du Trail du Mont d’Or 52km
9h: Départ du Tour du Mont d’Or 25km
9h à 9h15 départ libre de la randonnée 10 km
10h Départ du Trail des Crêtes 15km
A partir de 11h30 repas sous chapiteau Podiums   .

Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 03 31 97  inscription.trailmontdor@gmail.com

English : Trail du Mont d’Or

German : Trail du Mont d’Or

Italiano :

Espanol :

L’événement Trail du Mont d’Or Métabief a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS