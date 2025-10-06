Festival de la Paille Place Xavier Authier Métabief

Festival de la Paille

Rendez-vous les 01-02-03 août 2025 au pied des pistes de Métabief pour une édition, une fois de plus Exceptionnelle !

Toute l’équipe du Collectif Organisation est déjà au travail musique, fête, et découverte seront au menu avec bien entendu de belles surprises ! .

