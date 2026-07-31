Apaiser sa charge mentale atelier sophrologie Noyal-sur-Vilaine
mardi 29 septembre 2026 · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Apaiser sa charge mentale atelier sophrologie
4 Rue Roland Moreno Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 19:30:00
fin : 2026-11-10 20:30:00
Date(s) :
2026-09-29
Votre cerveau est constamment sollicité et vous avez l’impression de devoir penser à tout, tout le temps ? La charge mentale peut rapidement devenir envahissante et générer stress, fatigue et difficultés à prendre du recul.
Au cours de cet atelier, vous découvrirez des outils simples et concrets pour apaiser votre mental, clarifier vos priorités et retrouver davantage de sérénité au quotidien.
Nos échanges permettront d’adapter les séances à vos besoins et à votre vécu. À chaque rencontre, vous repartirez avec une nouvelle technique de respiration ou de relaxation, ainsi qu’un audio de pratique pour vous entraîner en toute autonomie entre les séances. .
4 Rue Roland Moreno Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 25 90 97
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L’événement Apaiser sa charge mentale atelier sophrologie Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHATEAUGIRON
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