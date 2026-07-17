PLAYBACK FM VOL. 1 (ou comment les médias m’ont appris à parler) Humour L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

PLAYBACK FM VOL. 1 (ou comment les médias m’ont appris à parler) Humour

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Valentin DILAS

Entre stand-up, show de drag-queen et bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Dans un playback ébouriffant plus vrai que vrai, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige…

Dès 10 ans

Durée 1h

Tarifs 14€ / 11€ / 9€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement PLAYBACK FM VOL. 1 (ou comment les médias m’ont appris à parler) Humour Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON