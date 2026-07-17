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PLAYBACK FM VOL. 1 (ou comment les médias m’ont appris à parler) Humour L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

samedi 26 septembre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'intervalle
Adresse
1 rue de la Motte
Ville
35530 Noyal-sur-Vilaine
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Noyal-sur-Vilaine

PLAYBACK FM VOL. 1 (ou comment les médias m’ont appris à parler) Humour

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Valentin DILAS

Entre stand-up, show de drag-queen et bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Dans un playback ébouriffant plus vrai que vrai, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige…

Dès 10 ans
Durée 1h
Tarifs 14€ / 11€ / 9€   .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23 

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English :

L’événement PLAYBACK FM VOL. 1 (ou comment les médias m’ont appris à parler) Humour Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON

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