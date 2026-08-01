Essai Yoga Noyal-sur-Vilaine
lundi 24 août 2026 · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Essai Yoga
4 Rue Roland Moreno Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:00:00
fin : 2026-08-26 20:15:00
Date(s) :
2026-08-24
Votre centre de bien-être ISTA vous propose des cours de Yoga près de Rennes, à Noyal-sur-Vilaine.
La pratique du YOGA repose essentiellement sur la réalisation de postures (asana), la maîtrise du souffle (pranayama), la mise en pratique de techniques de relaxation et de méditation. En conscience et en respect de soi-même.
Il s’agit d’un Yoga pour tous pour lequel aucune performance n’est attendue.
Chacun vient et fait avec ce qu’il est. .
4 Rue Roland Moreno Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 25 90 97
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English :
L’événement Essai Yoga Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHATEAUGIRON
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