L’après-midi d’un FOEHN version 1 Danse L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
jeudi 8 octobre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
L’après-midi d’un FOEHN version 1 Danse
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09
DANSE
Pièce iconique et fascinante du répertoire de Phia Ménard, ce ballet aérien de simples sacs plastiques devient source d’émerveillement. Une invitation sans paroles à regarder le monde autrement. Un petit bijou de théâtre du merveilleux à ne pas manquer.
Tarifs 8€ / 6€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement L’après-midi d’un FOEHN version 1 Danse Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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