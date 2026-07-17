L’après-midi d’un FOEHN version 1 Danse L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

L’après-midi d’un FOEHN version 1 Danse

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09

DANSE

Pièce iconique et fascinante du répertoire de Phia Ménard, ce ballet aérien de simples sacs plastiques devient source d’émerveillement. Une invitation sans paroles à regarder le monde autrement. Un petit bijou de théâtre du merveilleux à ne pas manquer.

Tarifs 8€ / 6€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement L’après-midi d’un FOEHN version 1 Danse Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON