La chouette rentrée L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
vendredi 4 septembre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
La chouette rentrée
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04 21:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Traditionnelle chouette présentation de la saison culturelle
Cie C’hoari + Collectif Imprévu.e.s
Les spectacles, les rendez-vous de la médiathèque, les inédits… On vous dit tout et on vous montre des extraits vidéos.
Gratuit
Sur réservation (dans la limite des places disponibles) au 02 99 04 13 23 ou sur lintervalle.fr
Tout public
Durée 2h .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement La chouette rentrée Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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