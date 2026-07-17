UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Noyal-sur-Vilaine

La chouette rentrée L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

vendredi 4 septembre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
L'intervalle
Adresse
1 rue de la Motte
Ville
35530 Noyal-sur-Vilaine
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Noyal-sur-Vilaine

La chouette rentrée

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04 21:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Traditionnelle chouette présentation de la saison culturelle

Cie C’hoari + Collectif Imprévu.e.s
Les spectacles, les rendez-vous de la médiathèque, les inédits… On vous dit tout et on vous montre des extraits vidéos.

Gratuit
Sur réservation (dans la limite des places disponibles) au 02 99 04 13 23 ou sur lintervalle.fr
Tout public
Durée 2h   .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23 

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English :

L’événement La chouette rentrée Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON

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