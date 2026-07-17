La chouette rentrée L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

La chouette rentrée

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:30:00

fin : 2026-09-04 21:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Traditionnelle chouette présentation de la saison culturelle

Cie C’hoari + Collectif Imprévu.e.s

Les spectacles, les rendez-vous de la médiathèque, les inédits… On vous dit tout et on vous montre des extraits vidéos.

Gratuit

Sur réservation (dans la limite des places disponibles) au 02 99 04 13 23 ou sur lintervalle.fr

Tout public

Durée 2h .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement La chouette rentrée Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON