Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

Essai Sophrologie

4 Rue Roland Moreno Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 12:00:00

fin : 2026-09-01 13:30:00

Date(s) :

2026-09-01

La Sophrologie représente un ensemble de techniques simples (mouvements corporels, respiration) qui permettent de faciliter le quotidien (émotions, sommeil, stress, confiance…). C’est une manière de se connecter avec soi-même et de prendre conscience de ses besoins.

La sophrologie permet l’équilibre harmonieux entre le corps, l’esprit et les émotions grâce à des exercices accessibles à tous. .

4 Rue Roland Moreno Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 25 90 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Essai Sophrologie Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHATEAUGIRON