Essai Sophrologie Noyal-sur-Vilaine
mardi 1 septembre 2026 · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Essai Sophrologie
4 Rue Roland Moreno Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 12:00:00
fin : 2026-09-01 13:30:00
Date(s) :
2026-09-01
La Sophrologie représente un ensemble de techniques simples (mouvements corporels, respiration) qui permettent de faciliter le quotidien (émotions, sommeil, stress, confiance…). C’est une manière de se connecter avec soi-même et de prendre conscience de ses besoins.
La sophrologie permet l’équilibre harmonieux entre le corps, l’esprit et les émotions grâce à des exercices accessibles à tous. .
4 Rue Roland Moreno Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 25 90 97
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English :
L’événement Essai Sophrologie Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHATEAUGIRON
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