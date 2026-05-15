Apéritif citoyen Pétanque Feu d’artifice parc de la Visitation Brioude
Apéritif citoyen Pétanque Feu d’artifice parc de la Visitation Brioude mardi 14 juillet 2026.
Brioude
Apéritif citoyen Pétanque Feu d’artifice
parc de la Visitation esplanades Pierre Mamet et de Verdun Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Apéritif citoyen, à l’issue des défilés et cérémonies du 14 juillet et Concours de pétanque
.
parc de la Visitation esplanades Pierre Mamet et de Verdun Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
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English :
Apéritif citoyen, after the July 14th parades and ceremonies and pétanque competition
L’événement Apéritif citoyen Pétanque Feu d’artifice Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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