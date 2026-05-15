Apéritif citoyen Pétanque Feu d’artifice parc de la Visitation Brioude

Brioude

Apéritif citoyen Pétanque Feu d’artifice

parc de la Visitation esplanades Pierre Mamet et de Verdun Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Apéritif citoyen, à l’issue des défilés et cérémonies du 14 juillet et Concours de pétanque

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parc de la Visitation esplanades Pierre Mamet et de Verdun Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

Apéritif citoyen, after the July 14th parades and ceremonies and pétanque competition

L’événement Apéritif citoyen Pétanque Feu d’artifice Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne