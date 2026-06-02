DECLIC d’été Matinée Jeux en familles en plein air Espace Socio-Culturel Brioude
DECLIC d’été Matinée Jeux en familles en plein air Espace Socio-Culturel Brioude mercredi 8 juillet 2026.
Brioude
DECLIC d’été Matinée Jeux en familles en plein air
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22
Jeux en familles, en plein air
RDV au City Park
.
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbriouce@wanadoo.fr
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English :
Open-air family games
Meet at City Park
L’événement DECLIC d’été Matinée Jeux en familles en plein air Brioude a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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