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DECLIC d’été Matinée Jeux en familles en plein air Espace Socio-Culturel Brioude

DECLIC d’été Matinée Jeux en familles en plein air Espace Socio-Culturel Brioude mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Espace Socio-Culturel

Adresse : 26 avenue Jean Jaurès

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Brioude

DECLIC d’été Matinée Jeux en familles en plein air

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22

Jeux en familles, en plein air
RDV au City Park
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42  declicbriouce@wanadoo.fr

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English :

Open-air family games
Meet at City Park

L’événement DECLIC d’été Matinée Jeux en familles en plein air Brioude a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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