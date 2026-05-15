Brioude

Des jeunes et des jeux

Esplanade de Verdun Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Ateliers, jeux, animations pour les enfants

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Esplanade de Verdun Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

Workshops, games and entertainment for children

L’événement Des jeunes et des jeux Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne