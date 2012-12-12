Choro Voce Concert de musique sacrée de Bach à Mendelssohn Place Grégoire de Tours Brioude
Choro Voce Concert de musique sacrée de Bach à Mendelssohn Place Grégoire de Tours Brioude vendredi 10 juillet 2026.
Brioude
Choro Voce Concert de musique sacrée de Bach à Mendelssohn
Place Grégoire de Tours Basilique Saint Julien Brioude Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Jesu Meine Freude, Bach Magnificat, Mendelssohn par l’Académie Chorale des Escales brivadoises et la participation de l’Académie Séquentiae -direction artistique Gersende Mondani
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Place Grégoire de Tours Basilique Saint Julien Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Jesu Meine Freude, Bach Magnificat, Mendelssohn by Académie Chorale des Escales brivadoises with the participation of Académie Séquentiae artistic director Gersende Mondani
L’événement Choro Voce Concert de musique sacrée de Bach à Mendelssohn Brioude a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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