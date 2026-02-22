Henri Matisse -Dans l’aventure du tissu- Place Lafayette Brioude

Henri Matisse -Dans l’aventure du tissu-

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

5 € Visite guidée Réservation obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-07-04 2026-09-01

Henri Matisse dans l’aventure du tissu

4 Juillet 18 octobre 2026

.

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Henri Matisse in the adventure of fabric

july 4 October 18, 2026

L’événement Henri Matisse -Dans l’aventure du tissu- Brioude a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne