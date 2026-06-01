Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle DECLIC d’été Espace Socio-Culturel Brioude
Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle DECLIC d’été Espace Socio-Culturel Brioude vendredi 26 juin 2026.
Brioude
Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle DECLIC d’été
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle par Corinne Chany, de l’association du Festival d’Aquarelle
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Open-air concert by l’Harmonie de Brioude, and introduction to watercolour painting by Corinne Chany, from the Association du Festival d’Aquarelle
L’événement Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle DECLIC d’été Brioude a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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