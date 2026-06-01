Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle DECLIC d’été Espace Socio-Culturel Brioude

Brioude

Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle DECLIC d’été

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle par Corinne Chany, de l’association du Festival d’Aquarelle

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Open-air concert by l’Harmonie de Brioude, and introduction to watercolour painting by Corinne Chany, from the Association du Festival d’Aquarelle

L’événement Concert en plein air de l’Harmonie de Brioude, et initiation à l’aquarelle DECLIC d’été Brioude a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne