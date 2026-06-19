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Les balades botaniques de Tian Place Grégoire de Tours Brioude

Les balades botaniques de Tian Place Grégoire de Tours Brioude samedi 22 août 2026.

Lieu
Place Grégoire de Tours
Adresse
Office de Tourisme
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
10 10

Brioude

Les balades botaniques de Tian

Place Grégoire de Tours Office de Tourisme Brioude Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Découvrez les balades botaniques de Tian à Brioude, une activité en plein air pour toute la famille.
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Place Grégoire de Tours Office de Tourisme Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 31 70 33 

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English :

Discover the botanical walks in Tian-Brioude, an outdoor activity for the whole family.

L’événement Les balades botaniques de Tian Brioude a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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