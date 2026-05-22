Concert Quatuor Caliente Place Grégoire de Tours Brioude

Brioude

Concert Quatuor Caliente

Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Organisé par les Amis de la Basilique

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Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 61 39 71 contact@amisdelabasilique.org

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English :

Organized by the Friends of the Basilica

L’événement Concert Quatuor Caliente Brioude a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne