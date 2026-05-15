Fête de la Saint-Julien place Champanne Brioude
Fête de la Saint-Julien place Champanne Brioude vendredi 28 août 2026.
Brioude
Fête de la Saint-Julien
place Champanne Bd Devins Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Traditionnelle fête de la Saint-Julien (28, 29, 30 août)
.
place Champanne Bd Devins Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional Saint-Julien festival (August 28, 29, 30)
L’événement Fête de la Saint-Julien Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
À voir aussi à Brioude (Haute-Loire)
- Conférence Les drones sont parmi nous ! Brioude 21 mai 2026
- L’Europe s’invite à Brioude Brioude 22 mai 2026
- Concert avec Marielle Nordmann, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude 23 mai 2026
- Exposition Frédéric Bouffandeau, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées à Brioude Brioude 23 mai 2026