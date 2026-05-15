Fête de la Saint-Julien place Champanne Brioude

Brioude

Fête de la Saint-Julien

place Champanne Bd Devins Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Traditionnelle fête de la Saint-Julien (28, 29, 30 août)

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place Champanne Bd Devins Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

Traditional Saint-Julien festival (August 28, 29, 30)

L’événement Fête de la Saint-Julien Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne