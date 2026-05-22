Rando Brioude Gravel avenue Pierre Mendès-France Brioude

Brioude

Rando Brioude Gravel

avenue Pierre Mendès-France Halle aux sports Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Grande boucle 16 €

Boucle moyenne 16 €

Petite boucle (+15 ans) 8 €

Petite boucle (-15 ans) 5 €



⚠️ Les tarifs évolueront à partir du 1er juillet 2026

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Randonnée Gravel sur les routes et chemins d’enfance de Romain Bardet, avec 3 parcours différents, ravitaillements, douches, lavage vélos, buvette et restauration, et une ambiance conviviale.

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avenue Pierre Mendès-France Halle aux sports Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Gravel ride on Romain Bardet’s childhood roads and tracks, with 3 different routes, refreshments, showers, bike wash, refreshment bar and food, and a friendly atmosphere.

L’événement Rando Brioude Gravel Brioude a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne