Concert François-René Duchable Place Grégoire de Tours Brioude
Concert François-René Duchable Place Grégoire de Tours Brioude vendredi 7 août 2026.
Brioude
Concert François-René Duchable
Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Organisé par les Amis de la Basilique
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Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 61 39 71 contact@amisdelabasilique.org
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English :
Organized by the Friends of the Basilica
L’événement Concert François-René Duchable Brioude a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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