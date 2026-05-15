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Fête du sport et des associations Salle polyvalente Brioude

Fête du sport et des associations Salle polyvalente Brioude samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Complexe sportif

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Brioude

Fête du sport et des associations

Salle polyvalente Complexe sportif Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Rendez-vous incontournable pour découvrir et choisir un sport
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Salle polyvalente Complexe sportif Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 

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English :

An unmissable event for discovering and choosing a sport

L’événement Fête du sport et des associations Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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