Programme Août MicroFolie Brioude Place Lafayette Brioude

Brioude

Programme Août MicroFolie Brioude

Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-04

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-04

La Micro-Folie de Brioude est un musée numérique gratuit et ludique pour découvrir l’art autrement.

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Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

Brioude?s Micro-Folie is a free, fun digital museum where you can discover art in a whole new way.

L’événement Programme Août MicroFolie Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne