Programme Août MicroFolie Brioude Place Lafayette Brioude
Programme Août MicroFolie Brioude Place Lafayette Brioude mardi 4 août 2026.
Brioude
Programme Août MicroFolie Brioude
Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-04
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-04
La Micro-Folie de Brioude est un musée numérique gratuit et ludique pour découvrir l’art autrement.
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Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
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English :
Brioude?s Micro-Folie is a free, fun digital museum where you can discover art in a whole new way.
L’événement Programme Août MicroFolie Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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