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Théâtre à Brioude Jeudi 25 juin Salle polyvalente Brioude

Théâtre à Brioude Jeudi 25 juin Salle polyvalente Brioude jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 6 rue de la croix saint-Isidore

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Brioude

Théâtre à Brioude Jeudi 25 juin

Salle polyvalente 6 rue de la croix saint-Isidore Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

En mode survie Comprendre nos ados sans mode d’emploi
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Salle polyvalente 6 rue de la croix saint-Isidore Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 60 70  maison-des-adolescents43@laposte.net

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In survival mode Understanding our teens without instructions

L’événement Théâtre à Brioude Jeudi 25 juin Brioude a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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