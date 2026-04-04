Exposition Henri Matisse dans l’aventure du tissu Le Doyenné espace d’art moderne et contemporain Brioude 4 juillet – 18 octobre

Plus d’une centaine d’œuvres pour retracer le parcours d’Henri Matisse

Le passé de Matisse illustre bien son attachement aux tissus. D’une famille de tisserands et originaire du pays du textile, Henri Matisse (1869-1954) collectionne d’abord les tissus de sa région avant de l’ouvrir sur des productions extra européennes tels les tissus kuba du Congo et les tapas océaniens.

À la fois supports décoratifs pour les natures mortes et les intérieurs, mais aussi tenues pour les modèles, c’est la raison pour laquelle les tissus occupent une place régulière dans l’œuvre de Matisse.

En outre, les photographies des ateliers de l’artiste confirment l’abondance des textiles dans le quotidien de Matisse comme une ressourcerie à la réalisation des compositions picturales.

De plus, l’exposition vise à parcourir l’impact des tissus dans la démarche artistique du peintre que ce soit en dessin, gravure, peinture et costumes.

En dernier lieu, L’aventure du tissu souhaite embarquer le visiteur par les influences de l’Occident, puis de l’Orient, avant de faire un focus sur la Polynésie et de terminer sur la réalisation des chasubles pour la chapelle Matisse à Vence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T19:00:00.000+02:00

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https://ledoyenne-brioude.fr/expositions-art/exposition-henri-matisse-dans-laventure-du-tissu-du-3-juillet-au-18-octobre-2026-a-brioude/ info@ledoyenne.fr 04.71.74.51.54

Le Doyenné espace d’art moderne et contemporain place lafayette brioude Brioude 43100 Haute-Loire



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