Fête de la Musique place aux herbes Brioude
Fête de la Musique place aux herbes Brioude dimanche 21 juin 2026.
Brioude
Fête de la Musique
place aux herbes centre-ville Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concerts dans les bars, restaurants et places
.
place aux herbes centre-ville Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
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English :
Concerts in bars, restaurants and squares
L’événement Fête de la Musique Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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