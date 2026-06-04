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Orfenor Fête de la Musique Orfenor Brioude

Orfenor Fête de la Musique Orfenor Brioude dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Orfenor

Adresse : 18 Boulevard Aristide Briand

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Brioude

Orfenor Fête de la Musique

Orfenor 18 Boulevard Aristide Briand Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

La Fête de la Musique revient chez Ofenor
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Orfenor 18 Boulevard Aristide Briand Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 04 01 

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English :

Fête de la Musique returns to Ofenor

L’événement Orfenor Fête de la Musique Brioude a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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