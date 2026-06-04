Orfenor Fête de la Musique Orfenor Brioude
Orfenor Fête de la Musique Orfenor Brioude dimanche 21 juin 2026.
Brioude
Orfenor Fête de la Musique
Orfenor 18 Boulevard Aristide Briand Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La Fête de la Musique revient chez Ofenor
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Orfenor 18 Boulevard Aristide Briand Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 04 01
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English :
Fête de la Musique returns to Ofenor
L’événement Orfenor Fête de la Musique Brioude a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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