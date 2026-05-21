Micro-folie programme des vacances d’été Place Lafayette Brioude

Brioude

Micro-folie programme des vacances d’été

Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-07

La Micro-Folie de Brioude est un musée numérique gratuit et ludique pour découvrir l’art autrement.

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Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

Brioude?s Micro-Folie is a free, fun digital museum where you can discover art in a whole new way.

L’événement Micro-folie programme des vacances d’été Brioude a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne