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Micro-folie programme des vacances d’été Place Lafayette Brioude

Micro-folie programme des vacances d’été Place Lafayette Brioude mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Place Lafayette

Adresse : MicroFolie Brioude

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Brioude

Micro-folie programme des vacances d’été

Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-07

La Micro-Folie de Brioude est un musée numérique gratuit et ludique pour découvrir l’art autrement.
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Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 

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English :

Brioude?s Micro-Folie is a free, fun digital museum where you can discover art in a whole new way.

L’événement Micro-folie programme des vacances d’été Brioude a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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