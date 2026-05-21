Micro-folie programme des vacances d’été Place Lafayette Brioude
Micro-folie programme des vacances d’été Place Lafayette Brioude mardi 7 juillet 2026.
Brioude
Micro-folie programme des vacances d’été
Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-07
La Micro-Folie de Brioude est un musée numérique gratuit et ludique pour découvrir l’art autrement.
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Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
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English :
Brioude?s Micro-Folie is a free, fun digital museum where you can discover art in a whole new way.
L’événement Micro-folie programme des vacances d’été Brioude a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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