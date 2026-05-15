Jeudis nocturnes place aux Herbes Brioude
Jeudis nocturnes place aux Herbes Brioude jeudi 9 juillet 2026.
Brioude
Jeudis nocturnes
place aux Herbes place Lafayette Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-09
Nombreux exposants en centre-ville
Jeux géants et jeux en bois par la ludothèque Brin de Ficelle
Concerts dans les bars et restaurants
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place aux Herbes place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
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English :
Numerous exhibitors downtown
Giant games and wooden toys from the Brin de Ficelle toy library
Concerts in bars and restaurants
L’événement Jeudis nocturnes Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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