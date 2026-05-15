Jeudis nocturnes place aux Herbes Brioude

Brioude

Jeudis nocturnes

place aux Herbes place Lafayette Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09

Nombreux exposants en centre-ville

Jeux géants et jeux en bois par la ludothèque Brin de Ficelle

Concerts dans les bars et restaurants

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place aux Herbes place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

Numerous exhibitors downtown

Giant games and wooden toys from the Brin de Ficelle toy library

Concerts in bars and restaurants

L’événement Jeudis nocturnes Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne