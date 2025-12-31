9è édition Pique-Niques Concerts Route de La chaud Brioude

9è édition Pique-Niques Concerts

Route de La chaud Plage de la Bageasse Brioude Haute-Loire

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Installez-vous au bord de l’Allier pour un moment musical plein de bonne humeur ! Apportez votre pique-nique et laissez-vous porter par l’ambiance.

Navette gratuite pour venir en toute sérénité !

Route de La chaud Plage de la Bageasse Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr

English :

Settle down on the banks of the Allier for a musical moment full of good humor! Bring your own picnic and enjoy the atmosphere.

Free shuttle bus for your peace of mind!

