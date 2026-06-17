Concours de pêche open Brioude
Concours de pêche open Brioude dimanche 5 juillet 2026.
Brioude
Concours de pêche open
Etang de Chevalier Brioude Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concours de pêche organisé par l’AAPPMA de Brioude et ses environs, avec des manches le matin et l’après-midi, suivi d’une remise des prix.
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Etang de Chevalier Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 49 65 34
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English :
A fishing tournament organized by the AAPPMA of Brioude and the surrounding area, featuring morning and afternoon rounds, followed by an awards ceremony.
L’événement Concours de pêche open Brioude a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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