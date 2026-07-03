Apéritif créatif Centre Culturel Les Carmes Langon

Informations pratiques

Langon

Apéritif créatif

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10

Nous proposons des apéros créatifs autour d’un thème le végétal.

03 juillet graphisme végétal en techniques mixtes, peinture, posca et collage

10 juillet graphisme végétal à l’aquarelle

Ces apéros créatifs sont en collaboration avec la Cave des Carmes.

Le tarif comprend un verre, avec ou sans alcool, et le matériel. Chacun repart avec sa création. .

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 67 12 97 atelieramarillodessin@gmail.com

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English : Apéritif créatif

L’événement Apéritif créatif Langon a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud