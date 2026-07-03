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Apéritif créatif Centre Culturel Les Carmes Langon

vendredi 3 juillet 2026 · Centre Culturel Les Carmes · Langon

Apéritif créatif Centre Culturel Les Carmes Langon

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre Culturel Les Carmes
Adresse
8 Cours des Carmes
Ville
33210 Langon
Département
Gironde
Tarif
40 40 40 Tarif de base plein tarif

Langon

Apéritif créatif

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10

Nous proposons des apéros créatifs autour d’un thème le végétal.
03 juillet graphisme végétal en techniques mixtes, peinture, posca et collage
10 juillet graphisme végétal à l’aquarelle

Ces apéros créatifs sont en collaboration avec la Cave des Carmes.
Le tarif comprend un verre, avec ou sans alcool, et le matériel. Chacun repart avec sa création.   .

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 67 12 97  atelieramarillodessin@gmail.com

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English : Apéritif créatif

L’événement Apéritif créatif Langon a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud

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