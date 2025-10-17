Apéritifs flottants Maison Millebuis Buxy
Apéritifs flottants Maison Millebuis Buxy jeudi 4 juin 2026.
Buxy
Apéritifs flottants
Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:30:00
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Depuis maintenant 5 ans, la Cave des Vignerons de Buxy, en partenariat avec Chalon Balade sur Saône, propose des croisières sur des barges flottantes (pontoon boat) sur la Saône.
Le principe une balade-dégustation d’1h30 sur les flots de la Saône, à bord d’un bateau-ponton, accompagnée d’une de nos cavistes pour un voyage aromatique au grand air. Découvrez nos 6 vins sélectionnés spécialement pour l’occasion, accompagnés de produits du terroir. .
Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 03 03 accueil@vigneronsdebuxy.fr
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English : Apéritifs flottants
L’événement Apéritifs flottants Buxy a été mis à jour le 2026-05-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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