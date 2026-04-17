Exposition Marc Laforêt Impression d’expérience Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Marc Laforêt Impression d’expérience

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Résidant dans les Yvelines et originaire de Saône-et-Loire, Marc Laforest garde une profonde attache en Sud Côte Chalonnaise où il vient régulièrement depuis son enfance et dont le grand-père était le premier chef de gare à Saint-Gengoux-le-National !

Marc Laforest a suivi des études d’architecture à l’école des Beaux-Arts de Paris et a toujours développé une pratique artistique. En parallèle de son activité professionnelle dans l’informatique, il a pratiqué la gravure à l’atelier d’art de Conflans-Sainte-Honorine et se concentre depuis plusieurs années sur l’art du monotype.

Cette technique d’impression sans gravure permet de produire un seul tirage. L’artiste peint sur une plaque en inox, cuivre, aluminium ou un rhodoïd, qui lui sert de matrice. L’image est ensuite transférée sur du papier par pression manuelle ; créant ainsi une estampe unique, issue à la fois d’une technique maîtrisée et d’une part d’imprévu.

Après avoir exposé plusieurs fois en région parisienne, Marc Laforest a présenté en août 2024 son exposition “Expérience d’impression” à la Galerie de l’Espérance à Saint-Gengoux-le-National. Conçue comme sa suite, l’exposition “Impression d’Expérience” présente ses monotypes réalisés à la peinture à l’huile ou à l’encre de gravure. Témoignages directs du lâcherprise de cet artiste-expérimentateur, ces motifs abstraits et colorés invitent à la contemplation. .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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L’événement Exposition Marc Laforêt Impression d’expérience Buxy a été mis à jour le 2026-04-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II