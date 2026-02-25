Karaoké Ô Bistrot Buxy
Karaoké Ô Bistrot Buxy samedi 7 mars 2026.
Karaoké
Ô Bistrot 1 Place de la Gare Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Karaoké Tous Ô BISTROT à Buxy pour chanter, s’amuser et pourquoi pas danser ! .
Ô Bistrot 1 Place de la Gare Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 40 25 62 obistrotbuxy@orange.fr
L’événement Karaoké Buxy a été mis à jour le 2026-02-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II